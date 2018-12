Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Bürger befinden sich in Konsumlaune, so die Analysten von Postbank Research. Dies schlage sich natürlich auch in den US-Einzelhandelsumsätzen (Fr., 14.12., 14:30 Uhr) nieder. Nachdem diese im Oktober mit einem Plus von 0,8% bei den gesamten Umsätzen bzw. einem Zuwachs von 0,7% in der Abgrenzung ohne Autos jeweils im Vormonatsvergleich ausgesprochen stark zugelegt hätten, würden die Analysten für November eine moderatere Ausweitung um 0,3% (gesamt) bzw. ...

