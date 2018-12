Der DAX war gestern zwar mit einem Gap nach unten gestartet, aus dem Seitwärtstrend ist er aber während des regulären Handels ausgebrochen. Es konnte somit jeder dabei sein, der auf Charttechnik hört. Der DAX hat sich also für den Abwärtstrend entschieden und so wird er auch weiter fallen. Heute gab es lediglich eine Gegenreaktion, die mehr als kläglich war. Nicht mal bis an die Ausbruchslinie ...

