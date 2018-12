München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zur heutigen Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundesvorsitzenden der CDU Deutschlands erklärt Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, der auch Vizevorsitzender der Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und CSU in Deutschland ist:



"Wir gratulieren Annegret Kramp-Karrenbauer zur heuten Wahl, wünschen ihr viel Erfolg bei dieser großen Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Die letzten Wochen waren ein Gewinn für die CDU und für die Demokratie: Mit einem spannenden Wettstreit um Ideen zeigte sich Politik von der besten Seite. Deshalb haben unabhängig vom Ergebnis alle drei Kandidaten hervorragend abgeschnitten. Die neue CDU-Bundesvorsitzende gehört, ebenso wie der voraussichtlich nächste CSU-Parteivorsitzende, nicht der aktuellen Bundesregierung an. Mit diesem Blick von außen die Berliner Abläufe anzureichen, sehe ich als Gewinn. Frau Kramp-Karrenbauer wird als ehemalige Ministerpräsidentin eine Stärkung unserer föderalen politischen Ordnung bedeuten. Alles Gute Annegret Kramp-Karrenbauer."



OTS: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53955.rss2



Pressekontakt:



Franz Stangl Pressesprecher Telefon: 089/4126-2496 Telefax: 089/4126-69496 E-Mail: franz.stangl@csu-landtag.de



Sebastian Dorn Stellv. Pressesprecher Telefon: 089/4126-2489 Telefax: 089/4126-69489 E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.de



Andreas Schneider Stellv. Pressesprecher Telefon: 089/4126-2452 Telefax: 089/4126-69452 E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.de