700 Wanda Moments Hotels sollen innerhalb von fünf Jahren entwickelt werden



Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 30. November 2018 veranstaltete Wanda Hotels & Resorts im Konferenzzentrum von Star Island der Qingdao Movie Metropolis eine Launch-Party samt Galadinner anlässlich der Einführung von Wanda Moments, eine gehobene Mittelklassehotelmarke. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde außerdem die Aktualisierung des Gästetreueprogramms Wanda Club angekündigt. Auf der Konferenz trafen Mitglieder vom Wanda Club, Gäste von Wanda Moments und Medienvertreter zusammen, um gemeinsam die Einführung von Wanda Moments zu feiern und die neue Entwicklungsstrategie von Wanda Hotels & Resorts kennenzulernen.



Dr. Ning Qifeng, Executive President von Wanda Cultural Tourism Creativity Co., Ltd. und President von Wanda Hotels & Resorts, stellte auf der Konferenz die neue Entwicklungsstrategie, die der Konzern im Zuge seiner Transformation zur Asset-Light-Entwicklung verfolgt, sowie Wanda Moments, die neue gehobene Mittelklassehotelmarke, vor. Er teilte mit, dass Wanda Moments in den nächsten fünf Jahren die Entwicklung von 700 Hotels in ganz China plant, und kündigte Gästen die Aktualisierung des Wanda Club-Programms an. Dr. Ning unterzeichnete Verträge mit den ersten sechs Eigentümern von Moment Hotels, was den offiziellen Beginn der Entwicklung der neuen Marke Wanda Moments markiert.



Chen Mengchao, Vice President von Wanda Hotels & Resorts, informierte über die umfassenden Ressourcen, über die Wanda für die Entwicklung der Hotelbranche verfügt. Darüber hinaus sprach er über die Markenpositionierung, die Produktmerkmale, den Entwicklungsplan sowie die Kooperationsmodelle von Wanda Moments.



Nach Wanda Reign, Wanda Vista, Wanda Realm und Wanda Jin ist Wanda Moments als fünfte Hotelmarke von Wanda Hotels & Resorts eine gehobene Mittelklassehotelmarke, deren Schwerpunkt auf erstklassigen Serviceleistungen für Geschäftsreisende mit einzigartigem Geschmack liegt, die Freude am Leben haben und neue Erfahrungen begrüßen. Die neue Marke setzt das Konzept von Diversität und Inklusivität der Hotelmarken von Wanda fort, einschließlich der kunstvollen Gestaltung, dem aufmerksamen Service und interaktivem Aufenthalt. Mit seiner Markenphilosophie "Better for Tomorrow" (etwa "Ein besseres Morgen") und den 4S-Kernwerten "sweet" ("super"), "social" ("gesellig"), Style ("stilvoll") und "smart" ("intelligent") möchte Wanda Moments einen neuen Lebensstil schaffen, der Kunst, Kultur, Intelligenz und Mode integriert.



Liu Yingwu, Vice President von Wanda Hotels & Resorts und President des Wanda Hotel Design Institute, stellte die integrierten Dienstleistungen von Wanda von Design über Konstruktion bis hin zum Projektmanagement vor. "Bei der Asset-Light-Transformation, die wir verfolgen, geht es nicht nur um Hotel-Management und Designleistungen, sondern um integrierte Projektmanagement-Dienste. Es handelt sich um ein innovatives Dienstleistungsmodell sowie ein ausgereiftes und voll entwickeltes Managementsystem, das auf der Investitions-, Konstruktions- sowie Betriebserfahrung von über 100 Hotels fußt. Das versetzt uns in die Lage, unsere Eigentümer durch umfassende Erfahrung mit dem Hotelbesitz und entsprechenden Systemen zu unterstützen und zu betreuen."



Wanda Hotels & Resorts schreibt die Entwicklung der Marke der Unterstützung durch seine treuen Kunden zu und legt somit großen Wert auf sein Treueprogramm. Während der Veranstaltung kündigte Adeline Yong, Deputy General Manager of Sales & Marketing von Wanda Hotels & Resort, offiziell die Einführung des aktualisierten Wanda Club-Programms an, dessen Verfahren zum Sammeln von Punkten, Mitgliedschaftssystem und Verfahren zum Einlösen von Punkten umfassend verbessert wurden.



- Sammeln von Punkten: Das Sammeln von Treuepunkten ist nicht länger auf Übernachtungen beschränkt, sondern nun auch durch den Besuch der Restaurants sowie Teilnahme an Banketten und MICE-Veranstaltungen in Wanda Hotels & Resorts möglich - Systemaktualisierung: Es gibt vier Mitgliedschaftsstufen: Blau, Silber, Gold und Platin. An jede Stufe sind bestimmte Privilegien gebunden, einschließlich Aufmerksamkeiten bei Ankunft, exklusiven Rabatten, zusätzlichen Treuepunkten und mehr. - Einlösen von Punkten: Das Einlösen von Punkten ist nicht länger auf Zimmer-Upgrades bzw. Aufenthalte beschränkt, sondern Punkte können nun auch für Gastronomieprodukte, Flugmeilen und Kinotickets für Wanda Cinemas in ganz China eingesetzt werden.



Informationen zu Wanda Hotels & Resorts



Wanda Hotels & Resorts, gegründet 1996, möchte zu einer der weltweit wertvollsten Asset-Management-Gesellschaften mit Schwerpunkt auf der Hotelbranche werden. Diese Vision wird durch integrierte Geschäftsressourcen realisiert, darunter Design, Hotelbau und Hotelmanagement, die allesamt auf seinen zentralen Werten von praktischer Mitarbeiterfürsorge ("People First - Practical Care to Employees"), Engagement gegenüber sämtlichen Stakeholdern und Kunden sowie dem Unternehmensgrundsatz von Praktikabilität, Innovation und chinesischer Herkunft ("Practical, Innovative, Rooted in China") fußen. Wanda Hotels & Resorts verwaltet aktuell als eines der Hotelunternehmen der Welt, die Lösungen aus einer Hand bieten, ein Portfolio mit sechs Marken: die Ultra-Luxusmarke Wanda Reign, die Luxusmarke Wanda Vista, die Premium-Marke Wanda Realm, die Select-Service-Marke Wanda Jin, die gehobene Mittelklassemarke Wanda Moments und die Kooperationsmarke Wanda Allegroitalia. Wanda Hotels & Resort hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 landesweit über 100 Hotels in mehr als 80 Städten zu verwalten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen oder zur Buchung http://www.wandahotels.com.



OTS: Wanda Hotels & Resorts newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111508.rss2



Pressekontakt: April Ma Senior Brand Communications Manager Wanda Hotels & Resorts +86-10-8585-3162 april.ma@wandahotels.com