Düsseldorf (ots) - Helmut Karrenbauer, der Mann der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, hat sich überglücklich über die Wahl seiner Frau zur Nachfolgerin von Angela Merkel als Parteichefin geäußert. "Ich bin überwältigt und superglücklich", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Ich habe es mir so für sie gewünscht, auch wenn es jetzt weiterhin heißt: Helmut allein Zuhaus." Die Familie von Kramp-Karrenbauer lebt in Püttlingen bei Saarbrücken.



