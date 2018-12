BAC klärt Regulierungsbehörden und Gesetzgeber auf einzelstaatlicher und Bundesebene über die Vorteile der Blockchaintechnologie auf

Cred, der führende Anbieter von krypto-gestützten Darlehen mit mehr als 300 Millionen USD an Kreditpotenzial und die Universal Protocol Alliance, die Gründerin der Universal Protocol Platform, gaben heute bekannt, dass sie sich dem Vorstand der Blockchain Advocacy Coalition anschließen werden, um den Regulierungsbehörden und Gesetzgebern auf einzelstaatlicher und Bundesebene Aufklärung und Unterstützung bereitzustellen.

"Wir freuen uns, Cred und die Universal Protocol Alliance in unserem Vorstand willkommen heißen zu können", sagte Ally Medina, Executive Director der BAC. "Diese bahnbrechenden Blockchain-Organisationen sind führende Innovatoren. Durch eine enge Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden werden unsere Vorstandsmitglieder bei der Entwicklung durchdachter Richtlinien-Initiativen helfen, welche die Innovation in der Blockchain-Branche unterstützen und vorteilhaft für die Wirtschaft der USA sind.

Die Blockchain Advocacy Coalition hat Zeit darin investiert, in Sacramento Beziehungen mit politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden und Amtsträgern aufzubauen. In Kalifornien ist die Hälfte der Blockchaintechnologie- und Kryptowährungsbranche der gesamten Nation angesiedelt, wobei dieser Anteil sich infolge der Einführung einer positiveren Gesetzgebung noch erhöhen wird. Der Bundesstaat befindet sich in einer einzigartig vorteilhaften Position, um in der Nation die Führungsrolle hinsichtlich einer Regulierung zu übernehmen, die Blockchain-Innovation unterstützt, und wir sind präsent, um sicherzustellen, dass dies in der richtigen Form geschieht. Eine hier eingeführte, durchdachte Gesetzgebung kann als Vorbild für die Regierung des Bundes und andere Bundesstaaten dienen."

"Wir sind hocherfreut, gemeinsam mit BAC unterstützend darauf hinarbeiten zu können, dass die politischen Entscheidungsträger krypto- und blockchainfreundliche Richtlinien verstehen und sie befürworten", sagte Dan Schatt, Mitgründer von Cred und der Universal Protocol Alliance. "Unserer Mission besteht darin, durch Blockchaintechnologie ein angemesseneres, transparenteres und inklusiveres Sortiment an Finanzdienstleistungen anzubieten. Indem wir Sacramento und Washington dabei unterstützen, die Auswirkungen dieser neuen Technologie im Zusammenhang mit den Richtlinien zu verstehen, werden wir sicherstellen, dass diese entsprechend priorisiert werden kann."

"Kalifornien war stets ein Ort der Innovation und der Chancen, und der Gesetzentwurf SB 838 zeigt, wie man Technologie dazu nutzen kann, den Verbraucherschutz zu stärken und die Betrugsvorbeugung zu unterstützen", sagte Senator Hertzberg (D-Van Nuys). "Die Tatsache, dass dieser als Gesetz verabschiedet wurde, ist ein großartiges Zeugnis für die Lobbyarbeit beim Bundesstaat, die durch Leute wie die Blockchain Advocacy Coalition geleistet wurde, um diese rasch wachsende Technologie voranzubringen."

Über die Blockchain Advocacy Coalition

Die Blockchain Advocacy Coalition widmet sich der Aufklärung von Gesetzgebern und Regulierungsbehörden hinsichtlich der Blockchain-Technologie und dem Voranbringen von Regulierungen, die Innovationen unterstützen. Die BAC unterstützt politische Überzeugungsarbeit, die unmittelbar der Blockchaintechnologie- und Kryptowährungsbranche zugute kommt und es ihren Mitgliedern ermöglicht, Zugang und Einsichten hinsichtlich der Politik auf lokaler, einzelstaatlicher und Bundesebene zu erhalten, wie auch sich mit anderen Unternehmen zu verbinden, welche die gleichen Werte teilen.

Über Cred

Cred ist eine dezentrale globale Kreditplattform, die den offenen Zugang zu Krediten überall und jederzeit ermöglicht. Cred wurde von ehemaligen Veteranen der Finanztechnologie von PayPal gegründet. Der Auftrag von Cred besteht darin, die Kraft von Blockchain zu nutzen, damit jeder von kostengünstigen Kreditprodukten profitieren kann. Das LBA-Token von Cred ist in mehr als 180 Ländern einschließlich der USA verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf mycred.io, oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Über die Universal Protocol Alliance

Die Universal Protocol Alliance (UP) ist eine Koalition von Kryptowährungsunternehmen und Blockchain-Pionieren; die Universal Protocol Alliance bemüht sich um eine Beschleunigung der Annahme von Blockchain als eine gängige Finanztechnologie, indem sie dafür sorgt, dass der Besitz digitaler Vermögen einfacher zugänglich, sicherer und nützlicher wird. Die Alliance besteht aus Uphold, Brave Software, Cred, Blockchain at Berkeley und FBG Capital.

