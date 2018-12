Bonn (ots) - Keine war mächtiger als sie.



Das US-Magazin Forbes wählte Angela Merkel in der vergangen Woche erneut zur mächtigsten Frau der Welt, einen Teil dieser Macht hat sie am Freitag jedoch abgegeben.



Annegret Kramp-Karrenbauer ist mit knapper Mehrheit zur neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden. Die ehemalige Generalsekretärin gilt zwar als Vertraute der Kanzlerin, hat allerdings angekündigt, eigene und neue Akzente setzen zu wollen. Längst munkelt man in Berlin von "Kanzlerdämmerung".



Wie schaut die Welt nun auf Angela Merkel? Ist sie als Bundeskanzlerin geschwächt? Wie wird sich das Verhältnis zu Donald Trump entwickeln, wie zu Wladimir Putin? Was wird aus der deutsch-französischen Achse?



Darüber diskutiert Helge Fuhst live im internationalen frühschoppen mit seinen Gästen:



- Anne Mailliet, France 24, Frankreich - Eva Quadbeck, Rheinische Post, Deutschland - Erik Kirschbaum, Los Angeles Times, USA - Konstantin Goldenzweig, RTVi, Russland



https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/internationaler-fruehs choppen/nach-dem-cdu-showdown---wieviel-macht-bleibt-merkel-a-555005. html?ref=292997



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de