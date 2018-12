HSBC hebt MTU auf 'Buy' - Ziel hoch auf 206 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat MTU von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 193 auf 206 Euro angehoben. Die längerfristigen Perspektiven des Triebwerkbauers hätten sich verbessert, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wirkliche Risikofaktoren seien derzeit nicht in Sicht.

Jefferies senkt Brenntag auf 'Hold' und Ziel auf 42 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 42 Euro gesenkt. Der Nachfrageschwäche in Europa dürften negative Nachfragetrends in Nordamerika folgen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

HSBC senkt Leoni auf 'Hold' - Ziel runter auf 30 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Leoni von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 30 Euro gesenkt. Nach der Gewinnwarnung für 2018 sei auch der Ausblick des Autozulieferers auf 2019 schwach, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der kurzfristigen Unsicherheit dürfte der Markt die besseren Aussichten im Jahr 2020 kaum honorieren.

Independent Research senkt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fresenius SE von 62 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Medizinkonzerns auf 2019 habe enttäuscht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose für das kommende Jahr.

ANALYSE-FLASH: UBS belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 82 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Ausblick des Dialysekonzerns für 2019 sei enttäuschend, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit für die größer werdenden Unsicherheiten abgestraft, das längerfristige Bild hält er aber für intakt und bleibt daher positiv gestimmt.

UBS senkt Ziel für Brenntag auf 55 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die weiter vergleichsweise schwache Geschäftsentwicklung und zyklische Risiken seien bei der Aktie des Chemikalienhändlers eingepreist, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar seine Schätzungen um bis zu 5 Prozent, verwies aber auf einen rekordhohen Abschlag zu anderen Branchenwertungen als Stütze für seine ungebrochene Kaufempfehlung.

Jefferies hebt Tesla auf 'Buy' - Ziel 450 Dollar

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 360 auf 450 US-Dollar angehoben. Der Autobauer habe sich seit dem dritten Quartal gut entwickelt und sein Potenzial bei Gewinn und Finanzierung unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele die Erwartung einer früheren Erwirtschaftung freier Mittel, geringerer Investitionen sowie abgeschwächter bilanzieller Risiken wider.

