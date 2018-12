David L. Cunningham in den Ruhestand verabschiedet

FedEx Corp. (NYSE:FDX) gab heute bekannt, dass David L. Cunningham, President und Chief Executive Officer von FedEx Express, zum 31. Dezember 2018 in den Ruhestand geht.

Raj Subramaniam, derzeit Executive Vice President, Chief Marketing and Communications Officer der FedEx Corporation, wird Cunningham zum 1. Januar 2019 ablösen.

Cunningham begann seine FedEx-Karriere 1982 im Betrieb des "FedEx Express World Hub" in Memphis, Tenn. Während seiner mehr als 36-jährigen Karriere hatte David zahlreiche Führungspositionen innerhalb der FedEx-Express-Betriebsgesellschaft in verschiedenen Regionen inne, darunter Chief Operating Officer und President International, FedEx Express Asia Pacific Chief Financial Officer und Regional President der Region Asia Pacific. Zuletzt war David als President und CEO von FedEx Express für die Führung und Leitung der FedEx-Express-Gruppe verantwortlich, zu der auch FedEx Express und TNT gehören.

Subramaniam ist seit mehr als 27 Jahren bei FedEx und hatte verschiedene Führungspositionen in mehreren unserer operativen Gesellschaften und internationalen Regionen inne. Er begann seine Karriere in Memphis und zog anschließend nach Hongkong, wo er für Marketing und Kundenservice in der Region Asia Pacific zuständig war. Subramaniam übernahm dann die Leitung von FedEx Express in Kanada, bevor er als Senior Vice President of International Marketing in die USA zurückkehrte. Anschließend wurde er 2013 bei FedEx Services zum Executive Vice President of Marketing befördert, bevor er 2017 zum Executive Vice President und Chief Marketing and Communications Officer der FedEx Corporation ernannt wurde.

"Während seiner 36-jährigen Karriere bei FedEx hat er zum Wachstum unseres Unternehmens auf der ganzen Welt beigetragen, und wir wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand", sagte David J. Bronczek, President und Chief Operating Officer der FedEx Corporation. "Rajs globale Vision und seine breit gefächerte Erfahrung machen ihn einzigartig qualifiziert, unser größtes operatives Unternehmen zu leiten. Wir freuen uns auf das weitere Wachstum von FedEx Express in unserem globalen Portfolio, da Raj diese wichtige Rolle übernimmt."

Brie Carere, ein mehr als 17-jähriger FedEx-Veteran, wird Subramaniam als Executive Vice President, Chief Marketing and Communications Officer der FedEx Corporation ablösen.

