Freiburg (ots) - Der Wechsel ist vollzogen. Die CDU hat Angela Merkel als Vorsitzende verabschiedet und Annegret Kramp-Karrenbauer zur Nachfolgerin bestimmt. Es ist eine Zäsur - von der nicht ausgemacht ist, ob daraus eine Wende zum Besseren wird für die vielleicht letzte Volkspartei Deutschlands. Kramp-Karrenbauer übernimmt eine einstweilen in zwei Lager gespaltene Partei. Allen Beteuerungen des Gegenteils zum Trotz war dies in Hamburg zu besichtigen. http://mehr.bz/khs284g



