Der Termin für die Telefonkonferenz von Harvest Health Recreation, Inc. (HARV: CSE) zu den Erträgen des dritten Quartals 2018 ist am:

Dienstag, 11. Dezember 2018

08:30 Uhr (Eastern Time, USA)

Teilnehmer der Telefonkonferenz zur Besprechung der Finanz- und Betriebsergebnisse des dritten Quartals 2018 von Harvest Health Recreation werden Jason Vedadi, Executive Chairman, Steve White, Chief Executive Officer und Steve Gutterman, President, sein.

Die Ergebnisse des dritten Quartals können auf www.harvestinc.com/news eingesehen werden.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte:

USA gebührenfrei +1 866 777 2509 Kanada gebührenfrei +1 866 605 3852 Großbritannien gebührenfrei +44 080 823 89064 Internationale Einwahl +1 412 317 5413 Es ist eine Registrierung erforderlich. Verbinden Sie sich daher bitte mit der Nummer spätestens zehn Minuten vor der geplanten Anfangszeit. Webcast: https://services.choruscall.com/links/harv181211.html

Die Telefonkonferenz wird drei Monate lang zum Wiederabspielen zur Verfügung stehen, und zwar unter: https://services.choruscall.com/links/harv181211.html.

Über Harvest Health Recreation, Inc.

Harvest Health Recreation, Inc. ist eines der ersten durchweg profitablen, vertikal integrierten Cannabis-Unternehmen mit sehr umfassender Präsenz in den USA. Zur kompletten vertikalen Lösung von Harvest gehören branchenführende Kultivierung, Fertigungs- und Einzelhandelseinrichtungen, Bauwesen, Immobilien, Technologie und Betriebsexpertise wobei wirksame firmeninterne Teams für die Bereiche Recht, Personalwesen und Marketing, sowie erfahrene Experten für das Verfassen und Gewinnen von Bewerbungen auf Bundesstaatsebene genutzt werden. Das Unternehmen beschäftigt 425 Mitarbeiter mit nachweislicher Erfahrung, Expertise und Kenntnis hinsichtlich firmeninterner vorbildlicher Praktiken, die stets zugrunde gelegt werden, wenn Harvest in neue Märkte eintritt. Das leitende Team von Harvest besteht aus führenden Kräften aus den Bereichen Finanzen, Compliance, Immobilien und Betriebswesen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Harvest seine Präsenz jedes Jahr weiter ausgebaut und verfügt nun über Lizenzen in 11 Bundesstaaten, wobei eine weitere Expansion in zusätzliche Bundesstaaten bis 2020 geplant ist. Als Teil seines normalen Geschäftsgebahrens teilt Harvest den Medien und der interessierten Öffentlichkeit termingerechte Aktualisierungen und Veröffentlichungen mit. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.harvestinc.com/.

