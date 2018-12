von Peer Leugermann, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Ihre Software managed den IT-, Personal- und Kundendienst. Seit dem Börsengang im April aber fiel der Kurs um fast 30 Prozent. Warum? Dirk Martin: Der Aktienkurs entspricht nicht den Erwartungen, allerdings orientieren mein Kollege im Vorstand und ich uns als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...