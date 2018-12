Fresenius-Aktie: Ein Glücksfall?

Am Donnerstag verlor die Fresenius-Aktie (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) knapp 6 Prozent an Wert. Schuld war das insgesamt sehr turbulente Börsenumfeld infolge der Sorgen vor einer Eskalation des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits. Doch am Freitag kam es für die Anteilsscheine des Gesundheitskonzerns richtig knüppeldick. Fresenius stellte die Mittelfristziele infrage. Doch gerade mit dem jüngsten Kurssturz sollte sich eine Einstiegsgelegenheit ergeben haben.

Für die Fresenius-Aktie ging es am Freitag in einem die meiste Zeit des Tages positiven Marktumfeld prozentual zweistellig nach unten. Schuld war die Unternehmensnachricht, wonach man auf Basis der derzeitigen Erwartungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 nicht mehr damit rechnen würde, die anspruchsvollen Mittelfristziele für 2020 zu erreichen. So weit, so gut.

