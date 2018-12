Erdgas deckt derzeit rund 22 % des weltweiten Energiebedarfs. Bis 2040 wird diese Zahl nach einer Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) auf rund 25 % steigen. Das mag zwar nicht nach einem großartigen Unterschied klingen, ist aber nur der erste Hinweis darauf, dass der Erdgasbedarf in den kommenden Jahren um 45 % steigen wird. Erdgas ist eine reichlich vorhandene Ressource, die sauberer und in vielen Fällen billiger ist als andere fossile Brennstoffe. Aus diesem Grund gibt es genug davon, um das globale Nachfragewachstum zu decken. Sie hat jedoch einen großen Nachteil, nämlich, dass sie per Pipeline transportiert werden muss, wodurch ihre Reichweite auf ...

