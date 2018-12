Was passiert ist In den letzten drei Monaten hat sich die VW (WKN: 766403)-Aktie deutlich besser als der DAX gehalten (07.12.2018). Zwei Gründe hierfür könnten die derzeit günstige Bewertung und die Ankündigung weiterer Kostensenkungen sein. So notiert VW derzeit bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,63 (06.12.2018), was im Vergleich zur historischen Bewertung günstig ist. Ein weiterer Punkt sind die starken Sparmaßnahmen für die Marke VW, die mehr finanziellen Spielraum schaffen, in der Regel den Gewinn erhöhen und den Konzernumbau unterstützen. So ist bis 2023 eine Reduzierung der Kosten um weitere 3 Mrd. Euro geplant. Dabei helfen die Ausweitung des modularen ...

