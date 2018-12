Während der Bitcoin unter den aktuellen Bedingungen von der Spitze fast 80 % seines Wertes verloren hat (06.12.2018) und in der Krise steckt, bahnt sich die zugrunde liegende Blockchain-Technologie fast unbemerkt in immer mehr Bereichen ihren Weg. Hier scheint sie eine sehr sinnvolle Anwendung zu sein, weshalb sie immer mehr Software- und Beratungsunternehmen in ihr Angebot aufnehmen. Aber in welchen Bereichen besitzt die Blockchain eine große Zukunft und welche Firmen profitieren besonders davon? Lass uns nachsehen. Dies ist eine Blockchain Kurz erklärt ist eine Blockchain (Blockkette) eine dezentrale Aufzeichnung einer fortlaufenden Liste an Transaktionen. Dabei werden bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...