Unter den Dingen, die die Deutschen am meisten fürchten, befinden sich neben Spinnen, Schlangen, Zahnarztbesuchen und Spritzen vom Arzt wahrscheinlich auch Aktieninvestments. Dafür habe ich zwar keine Statistik, aber es ist der Eindruck, den ich immer wieder habe. Doch zumindest der Teil mit den Aktien schlägt sich in Zahlen nieder: Laut Statista waren 2016 nur 6,7 % des Geldvermögens der privaten Haushalte direkt in Aktien investiert - fast schon paradox, wenn man die zahlreichen Vorteile der Aktienanlage bedenkt. Wir Fools sind davon überzeugt, dass langfristige Investitionen in Aktien eines der besten Mittel sind, um sich privat ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...