Der Nachrichtenstrom über die Verkaufsergebnisse der neuesten iPhones von Apple (WKN:865985) war nicht gerade toll. Die Berichte über Produktionskürzungen des iPhone sowie negative Beobachtungen von einigen wichtigen Apple-Lieferanten haben zum starken Rückgang des Aktienkurses in den letzten Monaten beigetragen. Angesichts all dieser schlechten Nachrichten möchte ich die Antwort auf die folgende Frage erforschen: Ist die Dividende von Apple sicher? Die Dividende von Apple Wie dieser Artikel (englisch) aus dem Knowledge Center von The Motley Fool erklärt, gibt es eine Finanzkennzahl namens "Ausschüttungsquote", die als "eine Möglichkeit dient, die Nachhaltigkeit des Dividendenzahlungsstroms eines Unternehmens zu messen". Die Ausschüttungsquote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...