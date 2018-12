Der DAX hat seit seinem Hoch im Januar 2018 bereits über 20 % verloren (07.12.2018). Einzelne Aktien sind noch stärker gefallen. Sogenannte Insider (zum Beispiel: Manager, Aufsichtsräte, Vorstände) kennen ihr Unternehmen besonders gut und können deshalb auch relativ sicher einschätzen, ob sich aufgrund der Kursrückgänge eine Kaufgelegenheit ergibt. Sie müssen ihre Käufe und Verkäufe zeitnah an die BaFin melden, die diese veröffentlicht. Bei welchen Unternehmen haben die Insider also in letzter Zeit vermehrt zugekauft? 1. Bayer Die Bayer (WKN: BAY001)-Aktie wurde in letzter Zeit besonders stark gebeutelt. Ihr Kurs ist vom Hoch bereits über 55 % gefallen (07.12.2018).

Den vollständigen Artikel lesen ...