Die weltweiten Aktienmärkte befinden sich seit einigen Monaten eher im Rückwärtsgang. Leute, die dem Aktienmarkt aus Angst vor Kurseinbrüchen fernbleiben, fühlen sich dieser Tage mal wieder in ihrer Haltung bestätigt, während investierte Anleger Verluste hinnehmen müssen. Doch einen langfristig orientierten Foolishen Investor bringt das alles nicht aus der Bahn. Das Wichtigste für uns Fools ist: Viele Unternehmen gibt es im Moment deutlich günstiger als noch vor einigen Monaten, obwohl sich an den Unternehmen selbst nichts geändert hat. Besonders die drei Unternehmen, die ich dir jetzt vorstelle, haben in meinen Augen eine völlig ungerechtfertigt niedrige Bewertung und könnten daher langfristige Top-Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...