Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, soll neuer Generalsekretär der CDU werden. Ein entsprechendes Angebot der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll Ziemiak am Freitagabend angenommen haben, berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" unter Berufung auf Parteikreise. Demnach hatten sich Kramp-Karrenbauer, Ziemiak und der NRW-CDU-Chef Armin Laschet am Rande des Delegiertenabends getroffen, um die Personalie zu besprechen. Mit Ziemiak bindet Kramp-Karrenbauer einen Vertreter des konservativen Flügels und einen Unterstützer ihres Gegners Friedrich Merz in die Parteizentrale ein. Der in Polen geborene 33-Jährige hatte sich einen Tag vor dem Parteitag bei einem Treffen der Jungen Union als Unterstützer von Jens Spahn und Friedrich Merz zu erkennen gegeben. Er wolle als CDU-Politiker aus dem Sauerland seine Heimat NRW bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden berücksichtigen. Die Delegierten hatten das so verstanden, dass Ziemiak im ersten Wahlgang Jens Spahn und im zweiten Friedrich Merz wählen werde.



