München (ots) - Am gestrigen Freitagabend, 7. Dezember 2018, waren rund 160 prominente Gäste der Einladung des Programmdirektors Volker Herres zum traditionellen Adventsessen nach München gefolgt. Anlass dieses beliebten Branchentreffens ist der gemeinsame Rückblick der Programmverantwortlichen und Kreativen auf ein spannendes Programmjahr sowie der Ausblick auf neue Projekte und Highlights des Ersten im kommenden Jahr.



Zahlreiche namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler, Moderatoren, Produzenten und Programmverantwortliche sowie Pressevertreter feierten in entspannter Atmosphäre. Volker Herres begrüßte Branchengrößen wie Diana Amft, Margarita Broich, Klara Deutschmann, Alice Dwyer, Veronika Ferres, Annette Frier, Maria Furtwängler, Rebecca Immanuel, Julia Jentsch, Gerit Kling, Juliane Köhler, Ann-Kathrin Kramer, Maren Kroymann, Elisabeth Lanz, Lisa Martinek, Chiara Schoras, Anna Schudt, Elena Uhlig, ChrisTine Urspruch, Tanja Wedhorn, Franziska Weisz, Natalia Wörner, Bernhard Bettermann. Sebastian Bezzel, Elton, Heino Ferch, Francis Fulton-Smith, Bernhard Hoëcker, Hannes Jaenicke, Fritz Karl, Felix Klare, Harald Krassnitzer, Heiner Lauterbach, Oliver Mommsen, Tobias Oertel, Kai Pflaume, Benjamin Sadler, Clemens Schick, Tim Wilde u.v.a.m. auf dem Roten Teppich.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:



"Fernsehen ist ein schnelles und ein vergängliches Medium. Dem müssen wir uns jeden Tag neu stellen. Mit Ihrer Hilfe tun wir das erfolgreich und mit der Leidenschaft, die gutes Fernsehen nun einmal braucht."



Nach dem Dinner klang der Abend in der Lounge entspannt aus.



Eine Fotoauswahl des gestrigen Abends steht bei ARD Foto unter www.ard-foto.de zum Download bereit.



