Zuletzt sind die Aktien der Cannabis-Unternehmen ordentlich gebeutelt worden. Seit dem Startschuss zur vollständigen Legalisierung von Cannabis in Kanada Mitte Oktober haben die Werte kräftig nachgegeben. Zuletzt sorgte insbesondere Aphria für massiven Druck im gesamten Sektor. Hindenburg Research mit Quintessential Capital Management (QCM) hatte in dieser Woche einen Short-Report auf den Cannabis-Player veröffentlicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass Aphria für Gabriel Grego von Quintessential Capital Management ein "schwarzes Loch" sei. Auf einer Konferenz in New York rief er das Kursziel von 0 Dollar für Aphria aus. Anleger gerieten daraufhin in Panik und schickten die Aktien in den Keller. Aphria seinerseits hat nun ein Komitee ins Leben gerufen, um eine der getätigten Akquisitionen zu überprüfen, die Hindenburg Research und QCM im Report scharf angegangen sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...