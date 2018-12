von Sven Parplies, Euro am SonntagFür einen Glücksschrei reichte es vermutlich nicht, trotzdem war es eine gute Nachricht für Zalando: Zwei Millionen Bestellungen sammelte Europas größter Onlinemodehändler am Black Friday ein, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. In Spitzenzeiten gingen über 4.200 Bestellungen pro Minute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...