Düsseldorf (ots) - Der Chef der thüringischen CDU, Mike Mohring, fordert einen Kabinettsposten für die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. "Die Parteivorsitzende muss dort sitzen, wo entschieden wird, und das ist am Kabinettstisch", sagte Mohring der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Es ist wichtig, dass Annegret Kramp-Karrenbauer für neues Vertrauen und Zutrauen direkt beim Regierungshandeln mitwirkt", so Mohring.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621