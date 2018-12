Gleich zwei deutsche Fluglinien gehören laut einer Studie zu den Top Ten der am wenigsten klimaschädlichen Airlines der Welt. Wie die Umweltorganisation Atmosfair am Samstag mitteilte, finden sich TUIfly und Condor auf den vorderen Plätzen. Einzelheiten will Atmosfair am Samstagmittag bekanntgeben. Die Organisation bewertet rund 200 große Gesellschaften weltweit nach der verursachten Umweltbelastung. Der Index basiert auf dem CO2-Ausstoß einer Airline pro Kilometer und Passagier auf allen geflogenen Strecken./bok/DP/zb

