Es war ein großartiges Jahr für die Marihuana-Industrie. Wie du wahrscheinlich weißt, wurde Kanada am 17. Oktober das erste Industrieland der Welt - und nur das zweite Land hinter Uruguay -, das Freizeit-Cannabis legalisierte. Obwohl es einige Jahre dauern wird, bis die Anbaubetriebe ihre Kapazität erhöht haben werden, ebnet die Legalisierung des Erwachsenenkonsums den Weg für Milliarden von US-Dollar an zusätzlichen Jahresumsätzen. Das bestätigt Cannabis auch als legitimes Geschäftsmodell. Auch in den USA war ein Erfolg zu verzeichnen. Zwei neue Staaten stimmten während der Halbzeitwahlen im November für ihre jeweiligen medizinischen Marihuana-Initiativen. Damit ist nun in 32 Staaten medizinisches Cannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...