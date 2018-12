Die CDU will Betriebsrenten attraktiver machen und die Erhebung von Krankenversicherungsbeiträgen bei der Auszahlung abschaffen. Derzeit sind über sechs Millionen Menschen von dieser "Doppelverbeitragung" betroffen.

Auch die CDU will Betriebsrentner nun von einem Teil ihrer Sozialbeiträge entlasten. Auf dem Bundesparteitag in Hamburg stimmten die Delegierten am Samstag für einen Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT), dass auf Betriebsrenten und Direktversicherungen zur Altersvorsorge keine doppelten Beiträge mehr erhoben werden. Die Parteiführung wollte dieses Ziel vorerst nur prüfen, weil je nach Ausführung sogar ein zweistelliger Milliardenbetrag für den Bundeshaushalt fällig werden dürfte - und auch den Kranken- und Pflegekassen dadurch Milliarden-Ausfälle beschert werden.

Das Thema treibt viele Menschen um: Seit 2004 wird von den Zusatz-Renten ...

