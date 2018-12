München (ots) - Nach 18 Jahren geht die Ära Merkel in der CDU zu Ende. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer steht weiterhin eine Frau an der Spitze der Partei. Damit endet nach acht Regionalkonferenzen und einem emotionalen Parteitag ein historischer Prozess der KandidatInnen-Suche für dieses Amt. Wofür steht die neue Parteivorsitzende? Wieviel Neuanfang steckt in Kramp-Karrenbauer? Schafft sie es, die ganze Partei hinter sich zu bringen? Und wie stark wird sich Kramp-Karrenbauer mit ihrem Kurs von Angela Merkel abgrenzen?



Zu Gast bei Anne Will: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Parteivorsitzende Martin Schulz (SPD), Mitglied des Bundestages und ehemaliger Parteivorsitzender Wolfgang Kubicki (FDP), stellvertretender Parteivorsitzender und Bundestagsvizepräsident Christiane Hoffmann, stellvertretende Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros Gabor Steingart, Journalist und Autor



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



