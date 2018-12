Hamburg (ots) - GOLDENES HERZ geht erstmals an ein Kind / Colin Rimbach, 14, sammelt mit dem Verkauf von Badeenten Spenden / Deutschlands älteste Entwicklungshelferin bekommt EHRENHERZ



Am Samstagabend, 8. Dezember 2018, feierte "Ein Herz für Kinder" bei der Spendengala im ZDF 40 Jahre Jubiläum. Die Spendensumme war absolut großherzig: 18.484.573 Euro von mehr als 100.000 Spendern kamen für Kinder in Not zusammen. Die große TV-Gala wurde moderiert von Johannes B. Kerner, der auf besondere Momente aus 40 Jahren "Ein Herz für Kinder" zurückblickte.



Über 80 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und den sozialen Medien setzten sich in der Sendung für den guten Zweck ein und nahmen die Spenden der Zuschauer entgegen. In diesem Jahr waren unter anderem mit dabei Bundesjustizministerin Katarina Barley, Boris Becker, Katja Ebstein, Uschi Glas, Fabian Hambüchen, Hannes Jaenicke, Michael Patrick Kelly, Sonja Kirchberger, Vitali und Wladimir Klitschko, Christian Lindner, Lisa und Lena, "DieLochis" Heiko und Roman Lochmann, Klaus Meine, Ruth Moschner, Christine Neubauer, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig, Riccardo Simonetti, Jutta Speidel, Stephanie Stumph, Frank Thelen, Simone und Sophia Thomalla, Franziska van Almsick, Franziska Weisz sowie Timo Werner.



TV-Star Barbara Schöneberger konnte zudem mit "Bares für Barbara" auch Gäste im Saal mit gewohntem Charme erfolgreich davon überzeugen, ihre Herzen wie Brieftaschen zu öffnen und mit dem Erwerb besonderer Erinnerungsstücke von Prominenten, wie einer "Wetten, dass...?"-Moderationskarte aus dem Jahr 1999 von Thomas Gottschalk, zur Spendensumme großzügig beizutragen.



Das GOLDENE HERZ geht an den 14-jährigen Colin Rimbach



Zum ersten Mal hat "Ein Herz für Kinder" ein Kind mit dem GOLDENEN HERZ ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey überreichte den Preis an Colin Rimbach, 14, aus Ersrode, der für sein außergewöhnliches Spendensammeln gewürdigt wurde: "Das GOLDENE HERZ geht an dich für dein Engagement, dass du anderen jungen Menschen zeigst, wie es gehen kann. Ich hoffe, dass du noch viel mehr Menschen mit deiner Energie anstecken kannst." Colin sammelt seit fünf Jahren mit dem Verkauf von bislang über 10.000 kleiner Badeenten Spenden für den Deutschen Kinderhospizverein. "Ich möchte einfach kranken Kindern helfen", sagt Colin. "Wenn man anderen Menschen hilft, bekommt man so viel dafür zurück. Das ist doch viel besser, als vor dem Computer zu sitzen."



Deutschlands älteste Entwicklungshelferin bekommt Ehrenpreis



Ehrenpreisträgerin 2018 von "Ein Herz für Kinder" wurde Dr. Elke Maschner. Mit 79 Jahren ist sie Deutschlands älteste Entwicklungshelferin. Jedes Jahr behandelt sie in einer extrem armen Bergregion in Nepal auf 4000 Metern Höhe kranke Kinder, leistet Geburtenhilfe und betreut die Nachsorge.



40 Jahre bewegende Momente und Fälle



Bewegende Geschichten zeigten, wie wichtig das Engagement für "Ein Herz für Kinder" ist. So stellten prominente Paten in der Sendung Schicksale von Kindern vor, denen die Spenden zu Gute kommen. Moderator Johannes B. Kerner: "Ich danke dem Verlag und Friede Springer, dass sie bei den Spenden alle Kosten übernehmen. Wenn Sie, liebe Zuschauer, 10 Euro spenden, gehen 10 Euro an die Projekte - vielen Dank dafür!"



Boxlegende Wladimir Klitschko: "Noah ist ein Champion. Sobald er ein Herz bekommt, wird er ein ganz normaler Junge sein."



In Deutschland warten derzeit über 30 Kinder auf ein Spenderherz. In dieser Zeit können sie das Krankenhaus nicht verlassen, denn sie sind an ein maschinelles Herz gefesselt. Boxlegende Wladimir Klitschko stellte den Fall des kleinen dreijährigen Noah vor, der in der Klinik Bad Oeynhausen auf ein neues Herz wartet: "Noah ist ein Champion. Sobald er ein Herz bekommt, wird er ein ganz normaler Junge sein". Die Klinik entwickelt ein neues Therapie-Programm, mit dem die Kinder das Krankenhaus verlassen und somit eine normale Kindheit führen können.



Schauspielerin Barbara Wussow berichtete von ihrem aufwühlenden Besuch im weltweit größten Wasser-Slum in der philippinischen Hauptstadt Manila. Dort traf sie Kinder, die in provisorischen Hütten an einem verschmutzten Kanal leben und ohne sauberes Wasser und Strom in bitterer Armut aufwachsen. Johannes B. Kerner besuchte persönlich ein Camp in Bangladesch und berührte in der Sendung mit dem Schicksal von 500.000 Rohingya-Kindern, die hungern müssen und durch Vertreibung und Flucht schwer traumatisiert sind.



Weltpremiere: Udo Lindenberg rockte gemeinsam mit Maria Furtwängler



In Spendenstimmung brachten die Zuschauer bei "Ein Herz für Kinder" auch außergewöhnliche und einzigartige musikalische Höhepunkte. So rockte Panik-Rocker Udo Lindenberg erstmals mit Schauspielerin und Tatort-Star Maria Furtwängler im deutschen Fernsehen mit "Bist du vom KGB...?". Weltstar Dionne Warwick sang zusammen mit dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel und dem Newcomer Nico Santos mit dem Pop-Hit "That's What Friends Are For". Für vorweihnachtliche Stimmung sorgte YouTuberin Shirin David, die erstmals zusammen mit Geiger David Garrett und dem Hamburger Kinderchor "Blue Voice" das Weihnachtslied "Leise rieselt der Schnee" präsentierte. Auch Tenor Rolando Villazón ließ seine Stimme mit "Have Yourself A Merry Little Christmas" für die Kinder in Not erklingen.



Ingolf Lück renovierte mit Prominenten während der Sendung die Astrid-Lindgren-Schule in Leipzig



Erstmals gab es bei "Ein Herz für Kinder" eine "Außenwette": Ingolf Lück, Sebastian Krumbiegel, Franziska Schenk und Andreas Schmidt-Schaller nahmen die Wette auf, gemeinsam mit Handwerkern die Astrid-Lindgren-Schule in Leipzig während der Sendung komplett zu renovieren. Die Wette wurde erfüllt: In weniger als drei Stunden wurden neue Waschbecken und Wasserhähne angebracht, Fußböden verlegt, Küchengeräte ersetzt und Klassenzimmer renoviert. "Wir haben wirklich alles gegeben. Ich glaube, ich habe in den letzten 40 Jahren nicht so viel gearbeitet wie heute!", so Comedy-Star Ingolf Lück.



EHFK: Social Media-Stars unterstützen 40 Jahre "Ein Herz für Kinder" in den sozialen Netzen



Unter EHFK unterstützten "Ein Herz für Kinder" auch Stars aus der Welt der sozialen Netzwerke, wie Lisa und Lena, "DieLochis" Heiko und Roman Lochmann, Riccardo Simonetti, Victoria Swarovski und Daniela Katzenberger. Auf ihren Social Media-Kanälen nahmen sie ihre Millionen an Follower mit auf den Roten Teppich und hinter die Kulissen der Gala und riefen bei der Social Media-Show vor der Sendung bei BILD.de, Facebook und YouTube zu Spenden auf.



40 Jahre "Ein Herz für Kinder": Beginn als Kampagne für mehr Verkehrssicherheit



Seit 40 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit rund 315 Millionen Euro konnte der Verein seitdem helfen. Das Besondere bei "Ein Herz für Kinder": Jeder Cent der Spenden kommt direkt Not leidenden Kindern zugute - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE gedeckt.



Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Heute feiert BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" Jubiläum und schaut auf 40 Jahre anhaltendes Engagement und grenzenlosen Einsatz für Kinder zurück. "Ein Herz für Kinder" hilft Kindern, die schwer krank, körperlich beeinträchtigt oder deren Eltern finanziell in Schwierigkeiten geraten sind und unterstützt Schulen, Kindergärten, Waisenheime, Suppenküchen, Kliniken und Hilfseinrichtungen unterschiedlicher Art. Zentrale Hilfsfelder sind Bildung, Gesundheit, Armutsbekämpfung und Umweltschutz sowie weiterhin die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr.



Weitere Informationen zu 40 Jahre "Ein Herz für Kinder" finden Sie in der Axel Springer inside.app sowie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/.



