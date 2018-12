Viele Anleger kennen die Situation, dass man mit der Zeit dazu neigt, den Überblick über seine Investments zu verlieren. Meist werden die Auswahlkriterien immer noch weiter ausgebaut und verkompliziert, sodass am Ende der Blick für das Wesentliche verloren geht. Oder man hält plötzlich so viele Aktien, dass man die einzelnen Unternehmen nicht mehr verfolgen kann. Auch im Leben ganz allgemein können sich immer mehr Aufgaben sehr schnell negativ auswirken. Hier zeigt uns Warren Buffett einmal mehr, warum er so erfolgreich und zufrieden im Leben ist. Hier kannst du seine sechs simplen Aktienauswahlkriterien kennenlernen. 1. Große Unternehmen Dieses Kriterium ist für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...