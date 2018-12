Die Aktie von Planet Fitness ist trotz der zuletzt eher schwachen Börsenverfassung nach wie vor in bestechender Form. Planet Fitness betreibt rund 1.600 Muckibuden in 50 US-Bundesstaaten. Der Körperkult treibt rund zwölf Millionen Menschen in die Läden des Fitnessstudio-Betreibers. Das Abo kostet ab zehn Dollar im Monat. Damit ist Planet Fitness mit Abstand am günstigsten.

Den vollständigen Artikel lesen ...