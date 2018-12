Die Biotech-Branche in China boomt. Kein Wunder: Schließlich zählt die chinesische Regierung die Biotechnologie zu den Schlüsseltechnologien der Zukunft und stellt die Weichen für einen konkurrenzfähigen Markt, der es mit den USA aufnehmen soll. Schon jetzt ist China der zweitgrößte Pharmamarkt der Welt, selten war der Run auf Premium-Biotech-Unternehmen im Reich der Mitte so groß - doch zuletzt mussten auch die namhaften Biopharma-Konzerne in China kräftig Federn lassen.

