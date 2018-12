FRANKFURT (Dow Jones)--Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hält die Wahl von Annegeret Kramp- Karrenbauers zur CDU-Chefin für "einen Fehler". Kramp-Karrenbauer war am Freitag mit knapper Mehrheit vom CDU-Parteitag zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. "Ich sage zum CDU-Parteivorsitz nichts oder doch nur soviel: Die CDU hat einen Fehler gemacht", sagte Schröder am Samstagabend am Rande einer Veranstaltung in Stuttgart dem Handelsblatt.

Schröder hätte von einem Wahlsieg des im zweiten Wahlgang unterlegenen Friedrich Merz mehr gehalten. "Merz war eine Chance zu mehr Mut und Herausforderung. Und vor allem wäre Merz die Chance gewesen, dass sich die beiden Volksparteien wieder stärker voneinander abheben und so die Ränder links und rechts wieder schwächer werden", so Schröder weiter. "Das wäre nicht nur für CDU und SPD wichtig, sondern für ganz Deutschland."

December 09, 2018

