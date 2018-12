Fastned hat auf seinem Heimatmarkt erstmals einen Schnellladestandort an einem Supermarkt installiert. Dabei handelt es sich um die erste von drei Ladestationen, die an Standorten der niederländischen Einzelhandelskette Albert Heijn eröffnet werden sollen. Die nun in Betrieb genommene Schnellladestation verfügt über zwei 50 kW-Schnelllader und soll Kunden dazu animieren, während des Einkaufs zwischenzuladen. ...

