Palladium: Unaufhaltsames Edelmetall

Palladium hat sich seit Anfang 2018 um knapp 15 Prozent verteuert. Zuletzt kletterte der Palladiumpreis auf ein neues Rekordhoch. Wer sogar das Glück hatte im Bereich des Jahrestiefs einzusteigen, konnte sich über einen Wertzuwachs von fast 45 Prozent freuen.

Ein wichtiger Faktor bei der Preisentwicklung ist China. Das Land will die Luft in seinen Städten verbessern. Da Palladium bei der Herstellung von Katalysatoren zum Einsatz kommt, fällt dem Edelmetall bei diesem Vorhaben eine wichtige Rolle zu. Zudem sorgen die politischen Spannungen zwischen den USA und Russland, einem wichtigen Palladiumproduzenten, am Markt für Sorgen vor einer Angebotsverknappung.

Den vollständigen Artikel lesen ...