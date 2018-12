Obwohl die Marihuana-Aktien ihre beeindruckenden Erträge aus den Jahren 2016 und 2017 nicht wiederholen konnten, wird dieses Jahr immer noch als das bisher beeindruckendste für die Cannabis-Industrie gelten. Zuerst haben wir gesehen, wie Kanada das allererste industrialisierte Land wurde, das am 17. Oktober Freizeit-Marihuana legalisiert hat. Wenn die Cannabis-Industrie innerhalb weniger Jahre auf allen Zylindern läuft, sollte sie in der Lage sein, jährlich einen zusätzlichen Umsatz von etwa 5 Milliarden US-Dollar durch den Erlass des Cannabis Act zu generieren. Für die Investoren sollte dies einige klare Gewinner im Cannabis-Bereich mit sich bringen. In den USA stimmten zwei weitere Staaten während ...

