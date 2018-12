Bei Conti hätten die Geschäfte in den ersten 9 Monaten besser laufen können. Während der Umsatz um 1,4% zulegte, verringerte sich das operative Ergebnis um 9,5% und die Umsatzrendite von 6,8 auf 6,6%. Das Marktumfeld hat sich eingetrübt. Insbesondere in Europa und in China ist die Produktion von Pkws und leichten Nutzfahrzeugen im 3. Quartal zurückgegangen. China und Europa zusammen stehen mittlerweile für mehr als die Hälfte der globalen Fahrzeugproduktion. Angesichts der Marktschwäche in beiden ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...