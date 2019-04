Solides erstes Quartal in schwachem Marktumfeld DGAP-News: Continental AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Solides erstes Quartal in schwachem Marktumfeld 26.04.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Solides erstes Quartal in schwachem Marktumfeld - Eckdaten im Rahmen der Hauptversammlung veröffentlicht - Marktentwicklung zum Jahresstart wie erwartet weiterhin deutlich rückläufig - Dank starker Marktposition: Umsatz im ersten Quartal mit 11,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau - Bereinigtes operatives Ergebnis liegt bei 884 Millionen Euro (Marge: 8,1 Prozent) - Technologieunternehmen rechnet weiter mit Belebung des Markts im zweiten Halbjahr und hält daher an Jahresprognose fest - Teilbörsengang des Antriebsgeschäfts: Startklar voraussichtlich bis Ende des zweiten Halbjahrs. Handelsstart ab 2020 möglich Hannover, 26. April 2019. Continental ist ein solider Start in das neue Geschäftsjahr gelungen. Dank seines Technologieportfolios konnte sich das Unternehmen von der deutlich rückläufigen Marktdynamik absetzen. Der Umsatz liegt mit 11,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge beträgt 8,1 Prozent (EBIT bereinigt: 884 Millionen Euro). Im Umfeld der Hauptversammlung des DAX-Unternehmens am Freitag in Hannover zeigte sich der Continental-Vorstandsvorsitzende Dr. Elmar Degenhart zufrieden mit dem Quartalsergebnis: "Die weltweite Autoproduktion ist zu Beginn des Jahres wie erwartet stark zurückgegangen. Umso erfreulicher ist unser solides Ergebnis. Wir verdanken es zum einen unserer starken Marktposition auf den Mobilitätsmärkten weltweit. Unsere erhöhte Kostendisziplin hat dazu ebenfalls beigetragen." Die internationale Automobilproduktion verringerte sich nach vorläufigen Daten in den ersten drei Monaten 2019 um über 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das organische Wachstum (bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen) des Technologieunternehmens lag dagegen lediglich bei minus 2 Prozent. Continental rechnet weiter mit einer Belebung des wirtschaftlichen Umfelds in der zweiten Jahreshälfte und hält daher an ihrer Jahresprognose von Anfang Januar fest. Im laufenden Geschäftsjahr stellt Continental weitere wichtige Weichen für ihre im zurückliegenden Juli angekündigte, organisatorische Neuaufstellung. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist die rechtliche Verselbstständigung ihres Antriebsgeschäfts. Continental hat sie bereits zum 1. Januar 2019 planmäßig vollzogen. Seitdem treibt Continental die Vorbereitungen für den möglichen Teilbörsengang ihres Antriebsgeschäfts mit dem künftigen Namen Vitesco Technologies weiter voran. Voraussichtlich gegen Ende des zweiten Halbjahrs liegen die notwendigen Voraussetzungen vor, um den Kapitalmarkt über weitere Details zu informieren. Nach Abschluss weiterer notwendiger, technischer und regulatorischer Schritte wird das Unternehmen in der Lage sein, den Teilbörsengang abzuschließen. Damit ist je nach Marktlage ab 2020 zu rechnen. Kennzahlen Continental-Konzern 1. Quartal 2019 1. Januar bis 31. März Mio EUR 2019 2018 in % Umsatz 11.046,7 11.012,7 0,3 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT 884,2 1.066,2 -17,- bereinigt)1 1 in % des bereinigten Umsatzes 8,1 9,7 1 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. Continental legt die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019 am 9. Mai vor. Information zur Hauptversammlung finden Sie unter: www.continental.de/hv Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. Kontakt für Journalisten Henry Schniewind Pressesprecher Wirtschaft & Finanzen Continental Telefon: +49 511 938-1278 Mobil: +49 151 688 64 262 E-Mail: henry.schniewind@conti.de Vincent Charles Leiter Medien Continental Telefon: +49 511 938-1364 Mobil: +49 173 314 50 96 E-Mail: vincent.charles@conti.de Presseportal www.continental-presse.de Mediathek www.continental.de/mediathek Hauptversammlung www.continental.de/hv Quartalsberichterstattung www.continental.de/quartalsergebnisse 26.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Continental AG Vahrenwalder Straße 9 30165 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 938-1068 Fax: +49 (0)511 938-1080 E-Mail: ir@conti.de Internet: www.continental-corporation.com/de ISIN: DE0005439004 WKN: 543900 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 803777 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803777 26.04.2019 ISIN DE0005439004 AXC0072 2019-04-26/08:31