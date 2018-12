Halle (ots) - Es ist eine verdienstvolle Puzzlearbeit: Sachsen-Anhalt erforscht seit Jahren das Schicksal historischer, vergessener Stiftungen und haucht vielen von ihnen neues Leben ein. Die Diktaturen des 20. Jahrhunderts hatten diese Kultur des Bürgerengagements schon fast beerdigt - dabei gab es hierzulande über Jahrhunderte eine reiche Stiftungslandschaft. Ein starkes Stiftungswesen - wie es in den USA, aber auch in westdeutschen Ländern blüht - ist ein Zeichen für ein engagiertes, selbstbewusstes Bürgertum. Eines, das sich nicht allein auf den Staat verlässt, sondern selbst etwas für eine besseres Zusammenleben tut. Auch das ist ein Stück Demokratie, im Großen wie im Kleinen, mit viel oder wenig Geld: Sei es Unterstützung für bedürftige Kinder, sei es die Förderung einer Kunstsammlung. Vor allem im sozialen Bereich sind Stiftungen ein wichtiger Faktor.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de