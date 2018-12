von Annika Kintscher, Euro am SonntagEs sollte ein Befreiungsschlag für den krisengebeutelten Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen werden. Bayer-Chef Werner Baumann präsentierte beim Kapitalmarkttag in London ambitionierte Ziele: Bayer will demnach schneller wachsen und mehr ausschütten. "Wir werden erheblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...