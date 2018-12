Düsseldorf (ots) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach der knappen Entscheidung der CDU für Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Vorsitzende vor einer Spaltung der Partei gewarnt. "Die CDU ist die letzte große Volkspartei. Wir brauchen die gesamte Breite des politischen Spektrums", sagte Kretschmer, dessen Landesverband mehrheitlich Friedrich Merz unterstützt hatte, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Er traue Kramp-Karrenbauer und dem neuen Generalsekretär Paul Ziemiak neuen Schwung und die Einbindung aller Flügel zu. Auf die Frage, ob Merz ins Bundeskabinett geholt werden sollte, sagte Kretschmer: "Das ist nicht meine Entscheidung. Das er ministrabel ist, steht außer Frage." Mit Blick auf die Landtagswahl in drei ostdeutschen Bundesländern 2019 und der dort starken AfD sagte Kretschmer: "Die größte Unterstützung wäre es, wenn die Koalition in Berlin ohne Streit arbeitet."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621