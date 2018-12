Zuerst die Eskalation im Handelskrieg durch die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei in Kanada auf Antrag der USA und nun die sehr wahrscheinliche Verschiebung der Parlamentsabstimmung durch May. Die Unsicherheiten wollen aktuell nicht abreißen, so spiegelte es der Dax auch in der vergangenen Woche wieder. Jedoch malen wir für das Jahr 2019 nicht ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...