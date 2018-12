Von Roll Holding AG: Stärkung der Kapitalstruktur schafft Grundlagen für weiteres Wachstum EQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Von Roll Holding AG: Stärkung der Kapitalstruktur schafft Grundlagen für weiteres Wachstum 10.12.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Von Roll: Stärkung der Kapitalstruktur schafft Grundlagen für weiteres Wachstum Breitenbach, 10. Dezember 2018 - Angesichts der Steigerung der operativen Ertragskraft hat sich der Hauptaktionär entschlossen, die von ihm gehaltenen Wandelanleihen in einem Gesamtvolumen von nominal CHF 163'355'000 zu wandeln. Die damit verbundene signifikante Stärkung der Kapitalstruktur der Von Roll Gruppe führt zu einer Eigenkapitalquote von gut 68%. CEO Dr. Christian Hennerkes hierzu: "Wir sehen in diesem Schritt einen besonderen Vertrauensbeweis, der für die eingeleitete Neuausrichtung ganz neue Handlungs-spielräume eröffnet. Darüber hinaus sehen wir uns durch die gestärkte Eigenkapitalbasis in Verbindung mit dem verbesserten operativen Cash-Flow in der Lage, zukünftig auch anorganisches Wachstum anzugehen." Gleichzeitig führt Von Roll den strategischen Ausbau des Produktportfolios konsequent fort und transformiert seine Jahrzehnte lange Expertise auf dem Gebiet der elektrischen und thermischen Isolation in den stark wachsenden Markt für Elektromobilität. Durch die Wandlung wird ab 2019 das Nettoergebnis um CHF 6 Mio. jährlich entlastet. Mitteilung zur Wandlung: Breitenbach, 10. Dezember 2018 - Die Privatbank IHAG Zürich AG als Lead Manager und Wandelagent der Von Roll Holding AG hat am 7. Dezember 2018 mitgeteilt, dass am 7. Dezember 2018 im Zusammenhang mit der am 18. Juni 2014 von der Von Roll Holding AG ausgegebenen Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von CHF 61'000'000 und mit Fälligkeit am 18. Juni 2020 CHF 14'895'000 der noch ausstehenden CHF 21'000'000 und im Zusammenhang mit der am 11. April 2016 von der Von Roll Holding AG ausgegebenen Wandelanleihe mit einem Emissions-volumen von CHF 150'000'000 und mit Fälligkeit am 11. April 2022 CHF 148'460'000 der noch ausstehenden CHF 149'567'000 gewandelt wurden. Basierend auf dem im Halbjahresabschluss publizierten Werten führt dies zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um CHF 147'740'000 von CHF 107'935'000 auf CHF 255'675'000. Das im Handels-register eingetragene Aktienkapital erhöht sich infolge der oben erwähnten sowie bereits früher im Jahr eingegangenen Wandlungen von nominal CHF 20'176'855.50, entsprechend 201'768'555 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 auf nominal CHF 35'654'480.40, entsprechend 356'544'804 Inhaberaktien. Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1450 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern. Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 755815 10.12.2018 CET/CEST ISIN CH0003245351 AXC0036 2018-12-10/07:01