Basel, 10. Dezember 2018 - Wie Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) heute bekannt gab, hat der Verwaltungsrat der Roche Holding AG auf seiner Dezember-Sitzung erste Anträge an die Generalversammlung vom 5. März 2019 beschlossen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2019 Professor Dr. Hans Clevers, Professor für Molekulare Genetik, University Medical Center Utrecht, NL, zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor. Roche Verwaltungsratspräsident Christoph Franz: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Professor Hans Clevers einen herausragenden Wissenschaftler zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorschlagen. Seine grosse Expertise und Erfahrung im Bereich der medizinischen Forschung werden den Verwaltungsrat weiter stärken." Zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat empfohlen werden folgende amtierende Verwaltungsräte:



Name Im Verwaltungsrat seit Dr. Christoph Franz (als Präsident) 2011 André Hoffmann 1996 Professor Sir John Irving Bell 2001 Julie Brown 2016 Paul Bulcke 2011 Anita Hauser 2017 Professor Dr. Richard P. Lifton 2015 Dr. Andreas Oeri 1996 Bernard Poussot 2015 Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff 2016 Dr. Severin Schwan 2013 Peter R. Voser 2011 Lebenslauf von Hans Clevers: https://www.roche.com/CV_Hans_Clevers_DE.pdf (https://www.roche.com/CV_Hans_Clevers_DE.pdf) Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.



Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das zehnte Jahr in Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index.



Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigte 2017 weltweit rund 94,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und erzielte einen Umsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com (https://www.roche.com/de.htm).







