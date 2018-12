Wenn CEOs ein Unternehmen mit Google vergleichen, ist das in der Regel erst einmal ein großes Lob. Natürlich beziehen sich solche Vergleiche dann auf Alphabet (WKN:A14Y6F), die riesige Muttergesellschaft von Google. Und Alphabet ist bekanntlich eines der größten, erfolgreichsten und innovativsten Unternehmen der Welt - also, wie gesagt, so ein Vergleich ist schon als positiv zu erachten. Neulich hat der Gründer und Co-CEO von Canopy Growth (WKN:A140QA), Bruce Linton, sein eigenes Unternehmen mit Google verglichen. Nun betragen aber Marktkapitalisierung und Umsatz von Canopy Growth gerade mal einen Bruchteil der Zahlen von Alphabet. War Lintons Vergleich etwa arrogant? Nicht unbedingt. Betrachten ...

