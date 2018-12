FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute nicht angezeigt.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.12.2018. Due to technical reasons the EX-indicator will not be displayed today.



ISIN INSTRUMENT NAME

CH0404880129 ASMALLWORLD AG