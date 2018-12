The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB124E5 LBBW STUFENZINS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA NO0010822935 BORR DRILLING 18/23 CV BD00 BON USD N

CA XFRA XS1917947613 CHINA DEV.BK 18/22 MTN BD00 BON EUR N

CA 3NEN XFRA CA62987T1030 NAMESILO TECHS EQ00 EQU EUR N

CA WBAH XFRA DE000A2TSU21 WILD BUNCH AG O.N. KONV. EQ00 EQU EUR Y