FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WBAG XFRA DE000A13SXB0 WILD BUNCH AG O.N.

IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N.

XFRA CA10973X1096 BRISIO INNOVATIONS