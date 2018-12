Make a wish-Aktion am Flughafen Wien >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Merck in Agreement With Cyclica for ... » Rauschende ÖMG-Weihnachtsfeier mit ... Flughafen Wien Am Flughafen Wien einkaufen und Gutes tun Die Picard Shops am Airport (bei den F & G-Gates) unterstützen "Make a wish" im Zeitraum von 28. November bis 24. Dezember 2018. Picard spendet in diesem Zeitraum pro verkauftem Artikel 1 € an die Kinder-Organisation Make-a-wish. Für Passagiere gibt es auf verschiedene Produkte bis zu 15 % Rabatt. https://www.viennaairport.com/shops >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier FACC-Crewmitglied im Interview >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang FACC ...

